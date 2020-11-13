Сегодня на Донбассе зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня оккупантами.
Об этом говорится в сообщении на странице Операции Объединенных сил в Facebook.
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"В течение текущих суток, 13 ноября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано ЧЕТЫРЕ нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", - говорится в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", рядом с населенным пунктом Каменка, враг применил миномет калибра 82 миллиметра, а неподалеку Водяного - автоматический станковый гранатомет и ручной противотанковый гранатомет.
Кроме того, вблизи Марьинки зафиксировано открытие огня вражеским снайпером. "Чтобы сохранить жизнь и здоровье украинских защитников, Объединенные силы дали адекватный ответ. После этого прицельные выстрелы снайпера вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников прекратились", - сообщили в ООС.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
Также в ООС напомнили, что в районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, саперами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям были разминированы почти 6 га территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 74 найденных взрывоопасных предметах.
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