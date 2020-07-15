Боевики на Донбассе сегодня 6 раз обстреляли позиции украинских военных

Во время обстрелов вооруженные формирования Российской Федерации применяли запрещенные минскими договоренностями минометы 120-го калибра, а также другое вооружение.

На Донбассе с начала суток оккупанты 6 раз обстреливали позиции Объединенных сил, потерь среди украинских бойцов нет.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Также отмечается, что во время обстрелов вооруженные формирования Российской Федерации применяли запрещенные минскими договоренностями минометы 120-го калибра, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от Марьинки, враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А вблизи Талаковки - еще и из минометов 120-го калибра. По защитникам Гнутово противник применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

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Рядом с Новолуганским, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", агрессор обстреливал защитников Украины из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.

"Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям агрессора заставляли отказаться от продолжения обстрелов. Потери противника уточняются", - отмечается в сводке.

На участках разведения №1, №2 и №3 обстрелов не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, 14 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате вражеских обстрелов, семь украинских защитников получили ранения.

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