Ликвидирован личный состав вместе с имеющимся у них обеспечением.

На Курском направлении продолжается противодействие оккупантам. Украинским защитникам удалось уничтожить склад боеприпасов и полдесятка вражеских укрытий вместе с личным составом. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

"Пограничники-операторы БпЛА "Vampire" подразделения РУБпАК "Aquila" бригады "Стальной кордон" уничтожили вражеский склад боеприпасов и поразили 5 вражеских укрытий с личным составом и имуществом противника на Курском направлении", - информирует ГПСУ.

Курское направление - что там происходит

Как писал УНИАН, по данным Минобороны Великобритании, на Курском направлении Россия привлекла северокорейские войска, которые координируют разведку и обеспечивают российские удары по Украине. Как отмечалось, речь идет о том, что впервые войска КНДР непосредственно принимают участие в операциях на территории Украины. В частности, операторы БпЛА из Северной Кореи помогают российским силам использовать реактивные системы залпового огня для нанесения ударов по украинским позициям в Сумской области Украины.

Британское Минобороны обратило внимание, что ранее войска КНДР проводили тактические удары и разведывательные операции против украинских сил в Курской области России. Тогда речь шла о пехотинцах, которые проводили наступательные боевые операции против украинских сил в Курске.

