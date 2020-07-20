"Получил смертельное ранение в голову": стало известно имя бойца, убитого сегодня боевиками на Донбассе

У погибшего бойца на Хмельнитчине остались родители и жена.

В районе проведения ООС на Донбассе в понедельник, 20 июля, погиб 26-летний военный из города Изяслав Хмельницкой области Василий Кравченко.

Об этом сообщили в Изяславском районном военном комиссариате, передает местное издание Є.

Погибший защитник Украины был старшим стрелком десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты воинской части А1257.

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"Василий погиб во время выполнения служебных обязанностей. В полдень противник начал обстрел и боец получил смертельное ранение в голову", - сообщают в комиссариате.

Также известно, что Василий Кравченко еще с февраля 2018 года воевал на Востоке, защищая нашу страну. В апреле этого года мужчина женился. В Изяславе у военного осталась мать и отец.

Информация о том, когда защитника привезут на Хмельнитчину, и когда состоятся похороны, будет известна позже.

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