"Получил смертельное ранение в голову": стало известно имя бойца, убитого сегодня боевиками на Донбассе
В районе проведения ООС на Донбассе в понедельник, 20 июля, погиб 26-летний военный из города Изяслав Хмельницкой области Василий Кравченко.
Об этом сообщили в Изяславском районном военном комиссариате, передает местное издание Є.
Погибший защитник Украины был старшим стрелком десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты воинской части А1257.
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"Василий погиб во время выполнения служебных обязанностей. В полдень противник начал обстрел и боец получил смертельное ранение в голову", - сообщают в комиссариате.
Также известно, что Василий Кравченко еще с февраля 2018 года воевал на Востоке, защищая нашу страну. В апреле этого года мужчина женился. В Изяславе у военного осталась мать и отец.
Информация о том, когда защитника привезут на Хмельнитчину, и когда состоятся похороны, будет известна позже.
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