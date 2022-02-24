Танкистов взяли в плен. Их передадут матерям, как только смогут.

В городе Сновск Черниговской области украинцы захватили российский танк-тральщик, который заглох на объездной. Захватчиков вытащили, а технику сожгли.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Простые украинские мужчины вытащили танкистов и подожгли танк. Танкисты в безопасности. К ним хорошо относятся. Когда мы выбросим армию агрессора - ребята вернут их матерям. Мы предупреждали, что оккупантов с цветами и караваями встречать не будем", - отметил Геращенко.

Объявление Россией полномасштабной войны Украине

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР"и " ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари " ДНР "и" ЛНР " Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.