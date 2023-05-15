Он отметил, что если говорить о выпуске летчиков, то это может быть 100 – 150 человек ежегодно.

Россия продолжает подготовку пилотов, но многие профессиональные летчики уже ликвидированы, или получили ранения во время войны против Украины.

Об этом сообщил представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. "Россия продолжает готовить пилотов, учебные заведения работают. Если говорить о выпуске летчиков: это может быть 100-150 человек ежегодно", - пояснил ситуацию Игнат.

"Надежд на то, что в России закончатся летчики, у нас нет. Но то, что качественный состав будет значительно хуже, это (очевидно-ред.). Это война", - отметил он.

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Он отметил, что многие российские летчики, которых направили убивать украинцев, были те же, кто воевал в Сирии и они были одними из лучших. Но многие из них уже не будут никогда летать, кое-кто был в плену, кое-кто ранен, а кое-кто "вышел из строя навсегда".

Относительно событий 13 мая, когда в РФ упали 5 единиц авиации: 2 самолета и 3 вертолета, Игнат сказал, что российская пропаганда рассматривает несколько вариантов: от российских партизан до работы украинских истребителей, а также украинской или российской ПВО.

"Версий много, истерика напряженная, мы за ними наблюдаем, и это нас, безусловно, очень радует", – добавил он.

Падение авиации в РФ

13 мая сообщалось, что в Брянской области упал вертолет, в результате взрыва в воздухе. Возможно, вследствие сбития российской ПВО. Это было второе падение вертолета за день. Позже стало известно, что в целом за день упали 2 самолета и 3 вертолета.

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