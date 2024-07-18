Причальный фронт в Новороссийске заканчивается, отметил спикер ВМС ВСУ.

Сейчас во временно оккупированном Крыму остается определенное количество кораблей и судов Черноморского флота РФ - в Военно-морских силах ВС Украины предположили, что определенные единицы оставили, чтобы спровоцировать ВСУ на расход дорогостоящего оружия.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Военный также ответил на вопрос, почему враг оставляет в Крыму суда обеспечения. В частности, речь шла о том, что после выхода из Крыма последнего сторожевого корабля ЧФ РФ на полуострове это остаются, в частности, суда обеспечения.

"Большинство их остается потому, что причальный фронт в Новороссийске заканчивается. Он не был рассчитан на то количество кораблей, которые сейчас там находятся. Соответственно, их банально некуда передислоцировать - это во-первых. Во-вторых, может, враг надеется, что эти единицы не интересуют ВСУ, как цели, которые нужно уничтожать - тратить на них ценные боеприпасы соответствующего радиуса действия. А может быть расчет и на это", - предположил Плетенчук.

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Он напомнил, что 15 июля РФ вывела последний сторожевой корабль из временно оккупированного Крыма. Его, как и остальные российские корабли, передислоцировали в Новороссийск. По словам Плетенчука, это было ожидаемо, потому что других пунктов базирования РФ в Черном море нет. "База в Абхазии не тех параметров, чтобы туда подобные единицы заводить...", - сказал спикер.

Плетенчук добавил, что этот сторожевой корабль, пожалуй, был одним из старейших в составе ЧФ РФ. Однако, он имеет на вооружении различные системы, его задача - охрана территориальных вод, определенного водного района.

"Это все те функции, которые сейчас Черноморскому флоту в Черном море в принципе недоступны. В то же время это ценная единица - вот они ее последней из Крыма и вывели", - добавил спикер.

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Напомним, ранее Дмитрий Плетенчук, что во временно оккупированном Крыму еще остаются корабли Черноморского флота РФ. По его словам, среди них - суда обеспечения, поврежденные десантные корабли и украинский БДК "Константин Ольшанский", который захватчики захватили в 2014 году.

Суда обеспечения - вспомогательный флот, единицы, которые тоже относятся к военному составу. Они не гражданские, но не имеют мощного вооружения. Могут выполнять различные задачи, например, буксировка, помощь в море, поисково-спасательные действия. Без них флот обойтись не может. Кроме того, по данным Плетенчука, в Крыму остаются большие десантные корабли - пять единиц, но они в стадии ремонта.

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