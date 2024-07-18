По словам, Владислава Селезнева, на ремонтных заводах в Крыму остаются российские БДК, но вряд ли они скоро вернутся в строй.

Во временно оккупированном Крыму не осталось ни одного боевого корабля РФ, заявил военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев, передает "Еспресо".

По его словам, на ремонтных заводах в Крыму находятся российские большие десантные корабли, но вряд ли в ближайшей перспективе они станут в строй.

"Продолжаются восстановительные работы… Обратите внимание, что любое движение больших десантных кораблей в сторону Севастополя или в обратном направлении превращается в сложный квест. Враг вынужден постоянно обеспечивать боевую охрану ВДК, запуская вперед скоростные лодки. Но, это тоже вопрос времени (когда они будут уничтожены - УНИАН), наши Sea Baby работают", - заметил Селезнев. Видео дня

Он также напомнил, что россияне продолжают ремонтировать ив Крыму и подводную лодку "Ростов-на-Дону": "Восстановлен внешний корпус, и продолжаются работы для того, чтобы спустить ее на воду. Вопрос времени, когда эта подлодка типа "Варшавянка" превратится в кучу металлолома".

Бегство флота РФ из Крыма - что сообщалось

Напомним, в американском аналитическом центре Atlantic Council’s напомнили, что Россия вывела свои корабли из временно оккупированного Крыма, и это последнее свидетельство того, что, несмотря ни на что, Украина фактически выигрывает войну на море. Отмечалось, что это бегство российского флота буквально высмеивает опасения Запада по поводу эскалации.

"Страх Запада перед эскалацией – самое эффективное оружие Путина… Западные лидеры заявляют, что ими движет желание избежать провоцирования более широкой войны, но именно это и произойдет, если они продолжат проводить ошибочную политику управления эскалацией и не смогут остановить Путина в Украине", - считают аналитики.

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