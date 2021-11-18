Возле базы донецкого "Металлурга" был расположен блокпост террористов.

Бывший футболист донецкого "Металлурга" Владимир Полевой, ныне играющий в Запорожье, рассказал о событиях весны 2014 года, когда боевики захватывали Донбасс.

Об этом идет речь в его интервью сайту FanDay. Полевой рассказал, что тогда в составе "Металлурга" были тренер и игрок из России, которые недоумевали по поводу происходящего. "Я говорил, что все нормально, несколько дней побудет и все завершится. Мне так казалось, потому что как это вообще могло произойти?!", - говорит он.

Полевой рассказал, что все началось с захвата ОГА, блокпостов и перестрелок, а в конце мая - начале июня "события понеслись".

"22-го мая мы с семьей полетели на отдых, а 26-го захватили аэропорт. Многие ребята с отдыха не могли вернуться в Донецк, уже брали билеты в Запорожье. Помню, как нас отпускали в отпуска, то говорили, чтобы мы приехали на неделю в Донецк, потренироваться, а потом на сборы. Мы ехали на машине, проезжали блокпосты. У базы донецкого "Металлурга" сделали большой блокпост и мы каждый день в течение недели ездили через него. Хорошо, что не проверяли, я еще успел вещи вывезти. Был комендантский час", - рассказывает экс-игрок донецкой команды.

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"Помню свой последний момент в Донецке. В шесть утра мы выехали из базы "Металлурга" в сторону Днепра или Запорожья. Нас остановили, проверили, спросили куда - мы сказали, что спортсмены, на сборы, и поехали. То, что было потом, рассказывали ребята - не очень приятные воспоминания. Вспоминать такое страшно и не хочется", - добавил он.

Легионеры "Металлурга" также своими глазами видели, как боевики постепенно оккупируют город.

"Когда мы завершили чемпионат и все полетели по домам, вроде все нормально было. Но впоследствии легионеры уже не прилетали, только украинцы. Легионеры присоединились на сборах. То, что происходило в марте, они видели. Уже потом пошло: прямо посреди белого дня выбрасывали людей из машин, забирали автомобили и уезжали - и всё. Ничего не объясняли, пусть в машине в тот момент женщины, мужчины, дети, это никого не интересовало", - описал Полевой события весны 2014-го в Донецке.

Отметим, донецкий "Металлург" после переезда из столицы Донбасса недолгое время поиграл в чемпионате Украины и прекратил свое существование в июле 2015 года.

Ранее сообщалось, что боевики "ДНР" устроили в Донецке новый "апокалипсис". Также УНИАН писал, что оккупанты лишили Донецк транспорта по вечерам и сами признали это.

Автор: Юрий Годован