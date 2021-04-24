Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал организовать международный мониторинг отвода российских войск от границ Украины.
Об этом Мельник написал в Twitter.
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"Хотя в Киеве вздохнули с облегчением, тем не менее рано давать отбой. Путин маскирует намерения, тяжелая техника остается, угроза нападения сохраняется. Призвал Берлин требовать от РФ международный мониторинг отвода войск", - заявил Мельник.
Стягивание войск России в Украину: что известно
В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.
20 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что численность российских военнослужащих на границе с Украиной за неделю увеличится до более 120 тысяч.
Вместе с тем 22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».
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