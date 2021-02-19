Секретарь СНБО заявляет, что каждый командир на фронте отвечает за своих подчиненных, и поэтому должен принимать собственное решение в пределах своей компетенции об открытии огня.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что командующие украинских военных на линии разграничения имеют право мгновенно принимать решение об открытии огня, если обстрелы российских оккупантов угрожают их жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сказал на брифинге по результатам сегодняшнего заседания СНБО.

Читайте такжеВ СНБО решили пересмотреть пять сценариев реинтеграции Донбасса

В частности, его спросили, должны ли командиры украинских сил на линии разграничения долго ждать согласования принятия решения про огонь с руководством ООС или самостоятельно решать, когда стрелять в ответ на обстрелы оккупантов.

"Каждый командир отвечает за своих подчиненных, каждый командир должен принимать собственное решение в пределах своей компетенции. И если речь идет об угрозе жизни военных, каждый командир имеет право принять решение об открытии ответного огня", - сказал Данилов.

Таким образом он заверил, что "в случае опасности жизни наших военных решения принимаются мгновенно".

Война на Донбассе

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко