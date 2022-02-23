Разведка еще прошлой осенью предупреждала о том, что Россия прибегнет к атаке, которой будет предшествовать психологическое давление и фальсификации.

Руководитель главного управления разведки Министерства обороны, полковник Кирилл Буданов еще прошлой осенью предупреждал о том, что российская агрессия начнет нарастать в январе-феврале 2022 года.

Об этом он говорил с изданием Military Times.

"Украинская разведка сильна как никогда. Мы еще прошлой осенью предупреждали о том, что Россия прибегнет к атаке, которой будет предшествовать психологическое давление и фальсификации. Однако мы сильны и готовы ко всему. Нас не удастся застукать врасплох", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Напомним, Кирилл Буданов был назначен на должность начальника Главного управления разведки Министерства обороны 5 августа 2020 года.

Его назначение в Офисе президента объяснили "необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности".