В момент атаки спецназовцев корабль проводил радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска.

Спецназовцы ГУР поразили дроном корабль Черноморского флота РФ, который находился возле Новороссийска.

Как заявили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны, 10 сентября в акватории Черного моря спецназовцы выследили и успешно атаковали дорогостоящую военную цель. Это корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава Черноморского флота России.

"Указанный корабль россияне ввели в эксплуатацию в 2015 году. Его стоимость - около $60 млн. Всего у агрессора есть четыре таких судна", - отмечают в ГУР.

Говорится, что корабль проекта MPSV07 оборудован водолазными комплексами, телеуправляемыми аппаратами, гидролокатором бокового обзора, средствами РЕР и может использоваться для обследования дна. Мощность судна составляет около 4 МВт.

В момент атаки спецназовцев ГУР корабль проводил радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска, где сейчас находится часть Черноморского флота РФ, в частности носители крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

"Точный удар мастера ГУР нанесли боевым беспилотником украинского производства в область мостика управления, где, в частности, расположено оборудование навигации и связи корабля. В результате удара уничтожена аппаратура РЭР вражеского судна, корабль выведен из строя", - отметили в ГУР и добавили, что его ремонт обойдется очень дорого.

Удары по российским кораблям

Напомним, 28 августа Силы обороны Украины нанесли первый в истории успешный удар FPV-дронов по военному кораблю, который находился в Темрюцком заливе Азовского моря. Тогда был поражен российский корабль "Буян-М", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр". Спецподразделение "Призраки" ГУР использовали дроны "Рубака" и/или UJ-26 "Бобер", которые для осуществления атаки преодолели более 350 км.

Корабль получил повреждения бортовой части и потерял работу радиолокационной станции МР-352 "Позитив", которая отвечает за обнаружение морских и воздушных целей.

