США отреагировали на убийство оккупантами на Донбассе военного медика во время эвакуации погибшего

13 июля оккупанты на Донбассе обстреляли эвакуационную группу Объединенных сил возле Зайцево.

Посольство Соединенных Штатов Америки осуждает убийство российскими оккупантами на Донбассе украинского военного медика во время эвакуации тела погибшего бойца.

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Об этом говорится в заявлении Посольства США в Украине в Twitter.

"Мы глубоко опечалены сообщением об убийстве украинского военного медика вблизи Зайцево. Мы вместе с народом Украины осуждаем непрерывную жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе и отдаем дань уважения героизму многих украинцев, которые лишились жизни и получили травмы", - заявили американские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 13 июля оккупанты на Донбассе обстреляли эвакуационную группу Объединенных сил возле Зайцево, в результате обстрела погиб военный медик. Группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти несколько метров до тела ранее убитого украинского бойца. Также в результате обстрела ранены двое военнослужащих ВСУ.

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