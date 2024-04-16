По словам Дэвида Гранджа, чтобы восстановить контроль над границей Киеву нужно время и много усилий.

Американский генерал-майор в отставке Дэвид Грандж считает, что война России против Украины будет длиться долго и потребует много усилий. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"Война будет продолжаться долго. И вот почему я это говорю. Если цель заключается в том, чтобы восстановить границы по состоянию на 2014 год, это потребует много усилий. Чтобы защитить то, что сейчас находится под контролем Киева - для этого тоже нужно время", - сказал военный.

Именно поэтому, по словам Гранджа, мобилизация так важна для Украины сейчас.

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"Больше людей должны присоединиться к войску, больше людей должны стать спасателями и медиками. Необходимо выстроить систему учений и систему ротаций. Обслуживание, запчасти, безопасные линии снабжения. Сейчас самое время перестраиваться на игру в длинную, потому что это кончится не скоро", - считает генерал-майор.

Заявления Гранджа по мобилизации в Украине

Генерал США Дэвид Грандж рассказал, сколько Украине надо мобилизовать людей. По его словам, Украине надо мобилизовать около полумиллиона человек, но необходимо провести для них очень основательное обучение.

При этом Грандж отметил, что очень важным является обучение мобилизованных. По его словам, заполнять пробелы плохо обученными солдатами - это грех.

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