Принятие парламентом закона об усилении ответственности за уклонение от мобилизации, поддержит способность Вооруженных сил Украины восстанавливать существующие бригады. Однако ключевым фактором в наращивании боевой мощи армии, остаются материальные средства стран Запада.
Как сообщает Института изучения войны, вчера, 10 апреля ВР рассмотрела и приняла положения проекта закона о мобилизации в рамках усилий, которые должны повысить устойчивость мобилизации в долгосрочной перспективе. Аналитики обратили внимание на изменения в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за уклонение от мобилизации и положения Закона, позволяющие мобилизовать осужденных.
"Усилия Украины по созданию более устойчивого мобилизационного аппарата, поддержат способность Вооруженных сил обновлять и реконструировать существующие и создавать новые подразделения. Однако, по оценкам ISW, предоставленные Западом материальные средства остаются важнейшим решающим фактором для способности украинской армии восстанавливать и наращивать свою боевую мощь", - отмечают в отчете эксперты ISW.
Законопроект о мобилизации - последние новости
9 апреля Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации. Он согласился учесть предложение Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об исключении демобилизации из законопроекта. Кабмин должен внести на рассмотрение парламента отдельный законопроект с этими положениями.
Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева отметила, что Украина должна принять политику призыва женщин на военную службу по израильскому образцу. Также страна должна готовиться к тому, что в ближайшие годы придется мобилизовать и женщин.
Доля женщин-военнослужащих в Украине меньше, чем в большинстве стран НАТО, и составляет 7,3%. В регулярных вооруженных силах США в последние годы доля женщин постоянно превышает 17%, а в Великобритании - более 11%.