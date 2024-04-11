Эксперты обратили внимание на изменения, которые ужесточают наказание за уклонение от мобилизации.

Принятие парламентом закона об усилении ответственности за уклонение от мобилизации, поддержит способность Вооруженных сил Украины восстанавливать существующие бригады. Однако ключевым фактором в наращивании боевой мощи армии, остаются материальные средства стран Запада.

Как сообщает Института изучения войны, вчера, 10 апреля ВР рассмотрела и приняла положения проекта закона о мобилизации в рамках усилий, которые должны повысить устойчивость мобилизации в долгосрочной перспективе. Аналитики обратили внимание на изменения в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за уклонение от мобилизации и положения Закона, позволяющие мобилизовать осужденных.

"Усилия Украины по созданию более устойчивого мобилизационного аппарата, поддержат способность Вооруженных сил обновлять и реконструировать существующие и создавать новые подразделения. Однако, по оценкам ISW, предоставленные Западом материальные средства остаются важнейшим решающим фактором для способности украинской армии восстанавливать и наращивать свою боевую мощь", - отмечают в отчете эксперты ISW.

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Законопроект о мобилизации - последние новости

9 апреля Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации. Он согласился учесть предложение Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об исключении демобилизации из законопроекта. Кабмин должен внести на рассмотрение парламента отдельный законопроект с этими положениями.

Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева отметила, что Украина должна принять политику призыва женщин на военную службу по израильскому образцу. Также страна должна готовиться к тому, что в ближайшие годы придется мобилизовать и женщин.

Доля женщин-военнослужащих в Украине меньше, чем в большинстве стран НАТО, и составляет 7,3%. В регулярных вооруженных силах США в последние годы доля женщин постоянно превышает 17%, а в Великобритании - более 11%.

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