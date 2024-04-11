Необходимо принимать непопулярные решения, или Украину в будущем будут ждать еще большие проблемы, отметил эксперт.

Сейчас мобилизация в Украине должна осуществляться с 20 лет, наше государство потеряло слишком много времени.

Таким мнением поделился ветеран антитеррористической операции, глава благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут во время интервью "Украинской правде". По его словам, украинцы в настоящее время неэффективны. "Неэффективная страна никогда не победит тоталитарную, авторитарную жесткую вертикаль силы и принуждения, у которой есть еще и 150 миллионов человек и огромные средства", - предупредил собеседник.

Ветеран АТО добавил, что для выживания Украины необходимо к войне повернуться лицом, принять противостояние как реальность и начать с этим что-то делать. Чмут подчеркнул, что иначе - сотни тысяч людей погибли или были искалечены зря.

"...по моему мнению, мобилизация должна происходить с 20 лет уже. Мы слишком много потеряли времени... 25 лет (имеется в виду мобилизация с 25 лет, - Ред.) - о'кей, но уже поздно. Нам надо принимать непопулярные решения, или в будущем нас будут ждать еще большие проблемы", - сказал глава фонда.

В центре внимания мобилизация в Украине 2024 - что уже сообщалось

Напомним, 2 апреля стало известно, что призывной возраст в Украине снизили с 27 лет до 25. Соответствующий проект закона подписал президент Владимир Зеленский. Позже в сети начали говорить о том, что мобилизационный возраст могут снизить до 20 лет. Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заверил, что власть не планирует такое нововведение.

Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Оксана Григорьева говорила, что мобилизация женщин в Украине возможна, и к этому нужно готовиться.

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