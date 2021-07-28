Перемирию в ООС вчера исполнился год.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в следующий раз соберется на заседание в конце августа. Это связано с периодом отпусков.

Об этом сообщила в эфире телеканала "Дом" представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова.

"Послы с прошлой недели ушли на каникулы, в отпуска. И поэтому до конца августа у нас не будет каких-то существенных новостей в изменениях работы ТКГ, пока все не выйдут из отпусков", - пояснила она.

В настоящее время на Донбассе наблюдается новое обострение. На днях в районе ООС за сутки были ранены и травмированы сразу семеро украинских военнослужащих.

Накануне исполнился год с момента начала действия перемирия на Донбассе. В ТКГ заявили, что за этот период на фронте вдвое уменьшилось количество смертей украинских военных и втрое уменьшилось количество обстрелов по сравнению с периодом с июля 2019 до июля 2020.

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Автор: Юрий Годован