27 апреля пройдут видеоконференции рабочих групп, 28 апреля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

27-28 апреля в режиме видеоконференций состоятся очередные заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) информирует в Telegram.

"Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику: 27 апреля - видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы; 28 апреля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в повестку дня включен вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита; обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня; продолжение разработки плана совместных шагов.

Также участники заседаний обсудят возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ к ним представителей международных организаций; восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Согласно сообщению, в настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников лидеров стран "нормандского формата", цель которых - вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля рабочая подгруппа по вопросам безопасности ТКГ взяла за основу украинский проект документа о согласовании Дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня на Донбассе.

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Автор: Инна Андалицкая