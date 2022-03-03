Наша армия отметилась очередной важной победой.

Вооруженные Силы Украины продолжают теснить российских оккупантов на окраине Киева. Вчера враг пытался захватить Иванков, однако наши солдаты дали отпор, и теперь за населенный пункт ведутся бои. А вот Бучу ВСУ полностью освободили. Сейчас над городом уже развевается флаг Украины. Как его поднимали, показано в ролике ниже.

На видео можно услышать голос одного из наших солдат: "Город Буча, 3 марта 2022 года. Поднимаем украинский флаг над городом".

Далее показывается сам процесс установления флага, который заканчивается традиционным приветствием "Слава Украине" и ответом – "Героям слава".

Стоит также отметить, что Буча — не первый город, освобожденный ВСУ. Ранее наша мужественная армия очистила от противников Макаров, а недавно она вышла к границе с Россией на сумском направлении.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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