Когда речь идет об обострении на фронте, возможно, так можно сказать о некоторых участках. Но я хотел бы сослаться на президента Зеленского, который говорил, что обострение несколько уменьшилось (речь именно об интенсивности боевых действий).

Это связано с тем, что россияне, во-первых, истощаются. Во-вторых, они готовятся к следующим наступательным действиям.

Если говорить о них, то сейчас на фронте 470 тысяч российских захватчиков. Они хотят увеличить это количество еще на 300 тысяч. Но наступать на участке фронта в 1000 км - невозможно. Для того, чтобы наступать, нужна поддержка с тыла: патронами, снарядами, людьми, техникой, горюче-смазочными и ремонтными материалами, медицинским и продовольственным обеспечением. Это очевидно, армия не может просто наступать. Если горючее закончилось, то танк не поедет на АЗС. Поэтому должен быть тыл. Удобнее всего в этом плане для россиян - делать это там, где логистическое плечо меньше, когда позади оккупированные так называемые Л/ДНР или рф. На других участках фронта это сложнее.

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Нужно понимать, что любые наступательные действия у любой армии происходят волнообразно. То есть не может армия постоянно активно наступать на большом фронте в течение длительного времени. Поэтому, я бы не сказал, что сейчас есть какое-то существенное обострение.

Но на определенных участках интенсивность боевых действий не уменьшается на протяжении последних нескольких месяцев. Наблюдается увеличение обстрелов наших прифронтовых, приграничных территорий, особенно Сумщины, Харьковщины. Харьков россияне почти ежедневно обстреливают, там много проблем.

Увеличение количества обстрелов связано с тем, что враг начал активнее использовать управляемые авиабомбы. Ранее россияне использовали их меньше, а больше - артиллерию. Однако это не связано с нехваткой снарядов (в этом вопросе они нас превосходят в 5-6 раз). Просто около 10-ти тысяч выстрелов - для них это мало. Ведь, если брать максимальные величины, раньше они делали 50-60 тысяч, иногда даже 80 тысяч выстрелов в день. Поэтому, учитывая эти 10 тысяч выстрелов, можно считать, что интенсивность артиллерийских обстрелов уменьшилась. Зато россияне пытаются компенсировать это другими средствами, в том числе ракетами небольшой дальности (Х-101) и КАБ для атак по территориям, которые расположены относительно близко к линии фронта или к границе.

В целом по количеству ракет говорить об их увеличении невозможно. Стоит принимать во внимание количество, которое они могут изготавливать за месяц: Х-101 - до 40 единиц, "Калибров" - до 30 единиц.

В целом, могут изготавливать около сотни ракет. Кроме того, есть стратегические резервы. Однако это не более 900 ракет, и они стараются их не использовать, ведь считают, что они нужны непосредственно для их безопасности.

С начала года, если не ошибаюсь, было применено всего восемь "Калибров". Враг накопил именно таких ракет достаточное количество. И, скорее всего, они их накопили для того, чтобы применить. Сейчас россияне не выходят в Черное море так массово, как раньше, потому что боятся наших беспилотников, наших ракет. Но это не значит, что противник будет делать так в дальнейшем и не будет использовать "Калибры".

Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ