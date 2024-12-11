По дороге у оккупантов - Орехово.

Запорожье готовится к обороне, вокруг города обустраивают фортификации и, судя по всему, угроза серьезная. Об этом в эфире Ранок.LIVE сказал экс-командир роты батальона "Айдар", ветеран АТО, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

По его словам, враг уже некоторое время концентрируется возле Орехово - ключевой точки на пути к городу. Эксперт уточнил, что если россияне захватят это село, то для них откроется дорога на Запорожье.

"И, судя по всему, наше командование очень серьезно оценивает эту угрозу. Потому что где-то полторы-две недели назад глава Запорожской областной администрации уже отчитывался о копании фортификаций вокруг самого города. То есть хорошая новость в том, что администрация готовится Запорожье оборонять, но очень плохая новость, что нам приходится готовить Запорожье к обороне", - подчеркнул Дикий.

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Угроза для Запорожья - что известно

Командир третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Алексей Хильченко отмечал, что есть признаки того, что россияне готовятся к масштабному наступлению на Запорожском направлении. Российские войска проводят накопление и перегруппировку личного состава и техники.

В то же время эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что российские оккупационные войска могут захватить Курахово, однако вряд ли прорвут оборону ВСУ и выйдут в Запорожье.

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