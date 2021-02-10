На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь в ответ.

За сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Читайте такжеМашина прорывалась к оккупантам: на блокпосту в Донецкой области украинские военные открыли огонь на поражениеОб этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. В сообщении отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Богдановка российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, а вблизи Песков - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону украинских позиций из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В пресс-центре отметили, что на прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники оказывали адекватный ответ.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении.

"С начала этих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в контролируемая украинскими воинами", - подытожили в пресс-центре.

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Автор: Ирина Погорелая