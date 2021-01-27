Вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушают режим прекращения огня и препятствуют работе мониторинговой миссии ОБСЕ.
Читайте такжеОккупанты шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе - штаб ООСОб этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 26 января на странице штаба ООС в Facebook.
По данным СЦКК, в минувшее воскресенье беспилотник наблюдателей ОБСЕ зафиксировал две самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и четыре гаубицы Д-30 вблизи Белого в Луганской области. Гаубицы были размещены за пределами линий отвода.
Также продолжается систематическое препятствование деятельности СММ ОБСЕ на оккупированных территориях. В частности, вблизи Вознесеновки и Должанского, а также на блокпосту в Старомихайловке боевики не позволили патрулям ОБСЕ проводить мониторинг и фиксацию нарушений.
«Препятствование деятельности СММ ОБСЕ свидетельствует о том, что представители вооруженных формирований РФ и ее наемники пытаются скрыть от международных наблюдателей факты своих нарушений», - заявляет украинская сторона СЦКК.
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