30 марта украинские военные зафиксировали, что оккупанты ведут инженерные работы с продвижением в сторону линии разграничения вблизи Павлополя Донецкой области.

Оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций.

Читайте такжеОккупанты обстреляли беспилотник ОБСЕ на ДонбассеОб этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.

Так, 30 марта передовые подразделения Вооруженных сил Украины зафиксировали инженерные работы с продвижением в сторону линии разграничения вблизи Павлополя Донецкой области.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации продолжают дестабилизировать обстановку вдоль всей линии разграничения. По поводу этого нарушения украинская сторона СЦКК направила ноту СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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Автор: Антонина Доломанжи