Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

На Донбассе вчера оккупанты трижды нарушили режим тишины.

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Об этом сообщается в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил. «За прошедшие сутки, 14 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. В частности, нарушение режима прекращения огня было зафиксировано вблизи Авдеевки и Марьинки. На этих участках задокументирован неприцельный огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия», - сказано в сводке.

В штабе отметили, что неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские воины ответный огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Кроме того, в районе населенного пункта Пищевик был обнаружен вражеский БПЛА, который пересек линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы деятельность беспилотника была пресечена.

Также в штабе отметили, что в районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Военнослужащие Вооруженных сил вместе со спасателями ГСЧС ликвидировали пожар вблизи населенного пункта Николаевка Донецкой области.

С начала текущих суток на всех участках фронта наблюдается тишина.

«Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки», - подчеркнули в штабе.

Ситуация на Донбассе:

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Перевод: Виктория Токарева