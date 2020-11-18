За прошедшие сутки, 17 ноября, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.
"Вблизи Новотроицкого враг открыл огонь, применив ручной противотанковый гранатомет, а в районе Шумов – автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.
Боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.
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С начала текущих суток, 18 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.
Война на Донбассе: нарушение перемирия со стороны боевиков
- С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- Российские оккупанты регулярно совершают обстрелы позиций украинских военных, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.
- В частности, 30 октября в 00:28 противник совершил обстрел с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины. Это были морские пехотинцы сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич.
- 30 октября участники ТКГ договорились соблюдать режим прекращения огня.
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