Сегодня нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

За прошедшие сутки, 17 ноября, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Вблизи Новотроицкого враг открыл огонь, применив ручной противотанковый гранатомет, а в районе Шумов – автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.

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С начала текущих суток, 18 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

Война на Донбассе: нарушение перемирия со стороны боевиков

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты регулярно совершают обстрелы позиций украинских военных, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.

В частности, 30 октября в 00:28 противник совершил обстрел с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины. Это были морские пехотинцы сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич.

30 октября участники ТКГ договорились соблюдать режим прекращения огня.

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Автор: Александр Топчий