На обнародованных кадрах видны отметки о сбитых около 70 беспилотниках.

В ряды украинских самолетов, которые привлекаются для перехвата российских дронов, присоединился легкий двухмоторный Ан-28 и, судя по всему, уже имеет приличный "срез".

Как пишет Defense Express, применение гражданских машин в роли противодронных платформ сейчас уже не редкость, но неожиданностью стало именно использование Ан-28.

Снимок фюзеляжа с пометками о пораженных БПЛА обнародовал в сети X пользователь Daniel Dragan. Он сравнил "счет" этого Ан-28 (70 целей) с отметкой одного голландского F-35. По словам аналитиков, интерес польских пользователей вполне логичен: Ан-28 разрабатывался в АНТК имени А. Антонова в Киеве, но серийное производство велось на заводе PZL Mielec в Польше. Там до сих пор изготавливают модификацию PZL M28, которую используют военные нескольких стран.

Существуют и значительно "прокачанные" военные варианты этой платформы: для спецназа США готовили C-145A/MC-145B SOMA с модернизированной кабиной, специализированным оборудованием и возможностью нести широкий спектр вооружения - от неуправляемых бомб и 70-мм НАР до управляемых APKWS, ракет AGM-114 Hellfire и даже крылатых AGM-158 JASSM. Говорится, что такой набор был бы сверхмощным для Воздушных сил Украины. Зато у нас, судя по всему, применяют старенький Ан-28.

Условно говоря, в роли "охотника" Ан-28 выступает подобно вертолетам Ми-8 с дополнительным пулеметчиком: основной способ поражения - дополнительный стрелковый огонь. Это не самая эффективная методика, учитывая современные средства ПВО, но в условиях ограниченных ресурсов она показывает себя довольно результативной. В пользу этого свидетельствуют отметки на фюзеляже, указывающие на около 70 сбитых беспилотников - преимущественно "Шахеды" и "Герберы", а также один какой-то неидентифицированный БПЛА.

Эксперты отмечают: хотя аутентичность фото невозможно подтвердить с абсолютной уверенностью, явных следов фейка на нем не видно. Кроме того, слухи о существовании "самолета-ганшипа" для борьбы с российскими дронами циркулировали и раньше, поэтому вероятность того, что Ан-28 действительно включили в парк "охотников на Шахеды", достаточно высока.

Поскольку Ан-28 не были широко задействованы в составе Воздушных сил Украины, их, вероятно, привлекли из гражданской авиации - что укладывается в общую практику использования "летающих парт" вроде Як-52 для противодействия БПЛА.

Сбитие российских "Шахедов"

Напомним, в прошлом году стало известно, что в Одессе с помощью спортивно-тренировочного самолета Як-52 сбивают российские дроны, в частности разведывательные БПЛА. Аналитики Defence Express тогда отметили, что привлечение Як-52, который удачно расправился с дроном-разведчиком "Орлан-10", свидетельствует о нехватке зенитных систем и ракет. На видео, которое попало в социальные сети, зафиксировано, как указанный самолет кружит над дроном, который спускается на парашюте. Предполагалось, что спортивный борт превратили в боевой самолет, размещением на нем пулеметов.

В июле 2025 года в Днепропетровской области во время выполнения боевого задания погиб полковник ВСУ, известный авиатором, директором авиаклуба "Одесса" Константин Оборин (Камикадзе). Он командиром эскадрильи, которая защищает небо над Одесской областью и сбивает вражеские "шахеды".

