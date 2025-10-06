Выставка будет работать до 9 ноября 2025 года включительно.

26 сентября 2025 года на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве открылась интерактивная выставка Ukraine WOW, цель которой – погрузить посетителей в украинское наследие.

В целом экспозиция состоит из пяти тематических блоков: "Земля", "Правители и воины", "Мыслители", "Художники", "Наследники", которые охватывают более ста экспонатов и десятки интерактивных зон.

Экспонаты для выставки предоставили музеи и частные коллекционеры. Некоторые из этих объектов, как, например, 5-метровый бюст Тараса Шевченко, киевляне и гости города могли ранее видеть на разных локациях в центре столицы.

Посетил выставку и фотокорреспондент УНИАН.

Выставка Ukraine WOW – где и как работает

Выставка проводится в выставочном пространстве на 14-й колее Киевского центрального железнодорожного вокзала.

График работы: вт-чт с 11:00 до 20:00, пт-вс с 10:00 до 21:00, понедельник – выходной.

Купить билет можно только онлайн на сайте Concert.ua, его стоимость – 185 гривен 19 копеек.

