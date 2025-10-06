Пшеничное поле во время интерактивной выставки Ukraine WOW / фото УНИАН, Александр Синица

26 сентября 2025 года на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве открылась интерактивная выставка Ukraine WOW, цель которой – погрузить посетителей в украинское наследие.

В целом экспозиция состоит из пяти тематических блоков: "Земля", "Правители и воины", "Мыслители", "Художники", "Наследники", которые охватывают более ста экспонатов и десятки интерактивных зон.

Экспонаты для выставки предоставили музеи и частные коллекционеры. Некоторые из этих объектов, как, например, 5-метровый бюст Тараса Шевченко, киевляне и гости города могли ранее видеть на разных локациях в центре столицы.

Выставка будет работать до 9 ноября 2025 года включительно.

Посетил выставку и фотокорреспондент УНИАН.

Фото В Киеве проходит интерактивная выставка Ukraine WOW 06 октября 2025 Образцы украшения сельских домов /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В Киеве проходит интерактивная выставка Ukraine WOW 06 октября 2025 Копия скифской или золотой пекторали /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В Киеве проходит интерактивная выставка Ukraine WOW 06 октября 2025 Работы украинской народной художницы Марии Примаченко /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В Киеве проходит интерактивная выставка Ukraine WOW 06 октября 2025 Пшеничное поле во время интерактивной выставки Ukraine WOW /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В Киеве проходит интерактивная выставка Ukraine WOW 06 октября 2025 Фрагмент проекта оформления оперетты иллюстраторки Александры Экстер /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В Киеве проходит интерактивная выставка Ukraine WOW 06 октября 2025 Воспроизведенная мозаика "Боривитер" Аллы Горской /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В Киеве проходит интерактивная выставка Ukraine WOW 06 октября 2025 Изображение украинского режиссера Леся Курбаса /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В Киеве проходит интерактивная выставка Ukraine WOW 06 октября 2025 Пятиметровый бюст Тараса Шевченко /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В Киеве проходит интерактивная выставка Ukraine WOW 06 октября 2025 "Оскар" режиссера Мстислава Чернова /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В Киеве проходит интерактивная выставка Ukraine WOW 06 октября 2025 Интерактивная выставка Ukraine WOW /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В Киеве проходит интерактивная выставка Ukraine WOW 06 октября 2025 Пояс абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В Киеве проходит интерактивная выставка Ukraine WOW 06 октября 2025 Кубок УЕФА, обладателем которого стал "Шахтер" в 2009 году /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В Киеве проходит интерактивная выставка Ukraine WOW 06 октября 2025 "Золотой мяч" Андрея Шевченко /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В Киеве проходит интерактивная выставка Ukraine WOW 06 октября 2025 Портреты украинских гетманов /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В Киеве проходит интерактивная выставка Ukraine WOW 06 октября 2025 Копия 20-метровой казацкой чайки /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В Киеве проходит интерактивная выставка Ukraine WOW 06 октября 2025 Пересопницкое Евангелие (факсимильное издание, 2008 год) /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В Киеве проходит интерактивная выставка Ukraine WOW 06 октября 2025 Интерактивная выставка Ukraine WOW /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В Киеве проходит интерактивная выставка Ukraine WOW 06 октября 2025 Сабля гетмана Ивана Мазепы и гетманская булава /  © фото УНИАН, Александр Синица

Выставка Ukraine WOW где и как работает

  • Выставка проводится в выставочном пространстве на 14-й колее Киевского центрального железнодорожного вокзала.
  • График работы: вт-чт с 11:00 до 20:00, пт-вс с 10:00 до 21:00, понедельник – выходной.
  • Купить билет можно только онлайн на сайте Concert.ua, его стоимость – 185 гривен 19 копеек.

