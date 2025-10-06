Виктор Ярошук мечтает похудеть до 100 килограммов ради своей возлюбленной.

Самый тяжелый участник популярного шоу "Зважені та щасливі" Виктор Ярошук, который на старте съемок проекта весил 229 килограммов, растрогал до слез откровенным признанием.

Во время одного из испытаний во втором выпуске шоу 10-го сезона, который транслировали 5 октября, командам участников необходимо было преодолеть 3 километра, собирая шины и преодолевая на пути различные препятствия.

"Я тяжелейший участник на проекте. Мне трудно было зайти на одну ступеньку до проекта. Я не могу сказать, что я пройду такую дистанцию. Это фантастика", - признался Виктор перед стартом.

На одном из отрезков дистанции участникам проекта предстояло преодолеть болото, и Виктору этот этап дался особенно непросто, он чуть не увяз:

"Я вырываю одну ногу - у меня в глазах побелело, я вырываю вторую ногу - у меня в глазах уже черно. Я иду к тому краю второму, и уже вижу перед собой Апостола Петра, если честно… То я уже боролся не за конкурс, ни за что, я боролся за жизнь в том болоте".

Не без помощи других учатсников ему все же удалось преодолеть всю дистанцию

По словам Виктора, на проекте он ради своей девушки, с которой они вместе уже 10 лет.

"Хочу похудеть, стать красивым, чтобы с новым собой идти в новую жизнь", - признался он, отметив, что мечтает похудеть до 100 килограммов.

Он также добавил, что ему очень стыдно за свой лишний вес перед возлюбленной, чем растрогал до слез:

"Она - абсолютно прекрасный человек, и она стала родной для меня. Мы сейчас живем вместе. Мне очень стыдно из-за того, что мы никуда не ходим на люди, стараемся, потому что на нас все засматриваются. Мне очень стыдно перед ней за то, что мы могли бы жить полноценно - создать семью, завести детей, но с таким весом это очень тупо... чтоб с наших детей не насмехались. Мне хочется быть хорошим отцом и мужем, чтобы мой вес не тянул вниз человека, которого я люблю".

За первые две недели ему удалось сбросить 14 килограммов.

Напомним, ранее УНИАН писал, что стартовал новый сезон шоу "Зважені та щасливі", ведущим которого стал актер и военнослужащий Даниэль Салем, а тренерами - Марина Боржемская и Алексей Новиков.

