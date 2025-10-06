Актриса засветила обручальное кольцо.

Актерская пара Ангелины Самчик и Евгения Лесничего сообщила о помолвке. Девушка показалась с очаровательным обручальным кольцом.

Звезда фильма "Збори ОСББ" сообщила о новом статусе невесты в своем блоге в Instagram. Как оказалось, Ангелина несколько дней держала эту новость в тайне, но все же решила поделиться радостью с поклонниками.

"У меня есть для вас новость, с которой я хожу уже 4 дня и очень хочу с вами поделиться. Мы с Евгением - невеста и жених", - написала актриса.

Видео дня

Пара ездила в короткое путешествие к морю и, как отметила сама девушка, "такие мини-поездки всегда что-то меняют". Евгений сделал Ангелине предложение, на что она с уверенностью ответила "да".

"Маленькая поездка - большое изменение. Фактически, это мое первое предложение", - поделилась Самчик.

Стоит отметить, что для 28-летней актрисы - это будет не первый брак. В 2020 году Ангелина вышла замуж за своего коллегу, звезду "Первых ласточек" Максима Самчика. Однако, в 2022 году пара разошлась.

Через некоторое время после развода Ангелина Самчик начала встречаться с актером Евгением Лесничим, известным по роли в сериале "Голова". Пара тщательно оберегала свои отношения и не слишком часто делилась личным, поэтому момент предложения стал для их поклонников определенным сюрпризом.

Ранее УНИАН делился 9 неизвестными фактами об актере кино и дубляжа Евгении Лесничего.

Вас также могут заинтересовать новости: