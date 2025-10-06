Продюсер попробовал себя в новом деле.

Скандальный продюсер Потап, который уехал из Украины, открыл новый бизнес, но не в сфере музыки или шоу. Как оказалось, он основал собственный ресторан в Майами, США.

В своем блоге в Instagram рэпер поделился, чем сейчас занимается и из чего состоит его рутина. Он вспомнил о своем многолетнем опыте в шоубизнесе:

"Когда ты более 20 лет работаешь в сфере развлечений, интервью становятся частью твоего ДНК. Съемка видео, интервью, фотографии, создание контента с помощью искусственного интеллекта - это мой повседневный ритм. Перед камерой я чувствую себя как дома. Иногда это даже становится увлекательным - особенно, когда вопросы настоящие".

Вместе с тем Потап неожиданно заявил, что попробовал себя в новом деле - ресторанном бизнесе. По словам звезды, недавно состоялось открытие его заведения в Майами, где он собирается делать самые дорогие коктейли в городе. Цена напитка действительно впечатляет.

"Недавно в подкасте в Майами я рассказывал о нашем новом ресторане Hay Day, где вскоре мы будем подавать самый дорогой коктейль в Майами - за 200 000 долларов", - признался он.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения Потап вместе со своей женой Настей Каменских выехал за границу, где и остался жить. Недавно он признался, сколько раз приезжал в Украину во время войны.

