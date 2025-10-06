Елена уже рассекретила имя малыша.

Известная украинская журналистка, поэтесса и офицер ВСУ Елена Белозерская родила первенца.

Радостной новостью 46-летняя новоиспеченная мамочка поделилась в своем Facebook и рассекретила имя сына.

"Кто в 46 лет, во время войны, решился на первенца - тот я. Сыночек Павлусь пришел в этот мир. З700, 54 см. Пожелайте моему ребенку - сами знаете чего", - написала военная и показала первое фото с малышом.

Что известно об Елене Белозерской

Елена Белозерская с 2014 года участвует в боевых действиях. Сначала женщина была добровольцем в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", а позже стала офицером Вооруженных сил Украины. Имеет немало наград, в частности, Орден "За мужество" III степени, а также ряд ведомственных и волонтерских наград. Елена является автором книги "Дневник добровольца. Заметки украинской женщины", в которой описала свой опыт на фронте.

Напомним, недавно стало известно, что украинский актер-воин Владимир Ращук во второй раз стал отцом. Его жена родила сына, которого назвали Яремой.

