Ирина также ответила, считает ли певицу конкуренткой Нади Дорофеевой.

Известный украинский продюсер Ирина Горовая оценила творчество популярной певицы KOLA.

В подкасте "Критиканты" она ответила, считает ли исполнительницу хитов "Біля сердца" и "Бути простим" конкуренткой для своей подопечной Нади Дорофеевой.

"Я считаю, что нет. Они очень разные", - отметила продюсер.

Ирина добавила, что хотела бы, чтобы KOLA пробовала в своем творчестве что-то новое. Об этом она сказала так:

"Глядя на развитие... Мне бы очень хотелось, чтобы что-то изменилось. Происходит такой момент, когда уже скучно. Ок, еще одно грустное произведение... Мне это уже неинтересно. Мы с Надей всегда проговариваем, что будем делать нового. Сейчас очень сложно делать что-то новое, потому что мало специалистов, которые остались, и публика жестокая и требовательная - все пролистывается, как TikTok. Она прикольно экспериментирует с театральными проявлениями, но мне хочется чего-то яркого, хочется от нее чего-то другого".

Напомним, ранее продюсер Нади Дорофеевой назвала главных конкурентов певицы. Ирина призналась, что наблюдает за несколькими украинскими исполнителями.

