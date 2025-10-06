Тим Карри также вспомнил, когда ему стало плохо.

Британский актер Тим Карри, который стал известным благодаря фильмам "Один дома-2" и "Оно", рассказал о жизни после инсульта.

Не секрет, что 79-летний актер пережил острое нарушение мозгового кровообращения еще в 2012 году. Из-за этого он прекратил сниматься в кино и занимается озвучиванием мультфильмов. Как пишет издание The Hollywood Reporter, на днях он появился на светском мероприятии в кресле колесном и рассказал об ухудшении своего состояния.

"Я до сих пор не могу ходить, поэтому сижу в этом глупом кресле колесном. Это очень ограничивает меня. Я не буду петь и танцевать в ближайшее время, потому что до сих пор у меня серьезные проблемы с левой ногой", - отметил Тим.

Карри вспомнил, что инсульт случился с ним во время массажа. Тогда мастер вызвал скорую помощь и это спасло жизнь актеру.

"Мне делали массаж и я даже ничего не заметил, но парень, который делал массаж, сказал: "Я волнуюсь за вас, я хочу вызвать скорую". И он это сделал, а я сказал: "Это так глупо", - рассказал Тим.

