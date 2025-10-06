Олесь Санин и Аким Галимов анонсировали документальный фильм к 35-летию Независимости

Проект ленты "Расстояние до Независимости" презентовали в Киеве в рамках 16-го Одесского международного кинофестиваля во время публичной дискуссии "Реальная история в кино" с Олесем Саниным и Акимом Галимовым в кинотеатре "Жовтень".

В рамках 16-го Одесского международного кинофестиваля говорили о том, как история становится кино, а кино - инструментом формирования национальной памяти и идентичности. Основатель "Реальной истории", продюсер 1+1 media Аким Галимов и украинский режиссер и сценарист Олесь Санин совместно с кинопродюсером BeBrave FILMS Анной Паленчук представили во время публичной дискуссии новый проект, над которым будут работать вместе - канадско-украинский документальный фильм "Расстояние до Независимости".

Аким Галимов и Олесь Санин отметили, что период конца 80-х - начала 90-х почти не отражен в украинском кино. Это время, когда Украина делала первые шаги к Независимости, но в коллективной памяти он остался размытым. Во времена, когда СССР доживал свой век, когда решалась судьба Украины, члены украинской диаспоры из Канады и США приехали на Родину. Они пропагандировали идеи демократии и агитировали людей голосовать на референдуме за украинскую независимость. Именно массовые усилия сотен тысяч людей позволили ее получить и сохранить, потому что на самом деле после распада СССР она не далась нам по умолчанию.

Именно поэтому возникла идея создать полнометражный документальный фильм "Расстояние до Независимости", где наконец рассказать о тех решающих событиях, о которых мы знаем так мало. Ленту будут готовить к 35-й годовщине Независимости Украины, которую мы будем отмечать в следующем году.

Фильм будет построен на воспоминаниях людей и их личных архивах. В него войдут уникальные кадры - первые митинги против советской власти, столкновения с силовиками, эксклюзивные свидетельства участников тех событий и тогдашняя жизнь советской Украины со всеми ее болями, страхами и абсурдом.

Участники публичной дискуссии первыми увидели фрагменты рабочих материалов, которые войдут в ленту. Кроме этого, они присоединились к предложенному спикерами интерактиву - слушателям нужно было письменно ответить на 2 вопроса: "Что у вас ассоциируется с Независимостью?" и "Благодаря чему, по вашему мнению, Украина получила Независимость в 1991 году?". Их ответы впоследствии войдут в фильм или же будут использованы во время его промокампании.

Аким Галимов - журналист, основатель "Реальной истории" и продюсер 1+1 media. Создает проекты, популяризирующие украинскую историю. Среди ключевых: "Украина. Возвращение своей истории", "Тайны великих украинцев", "Украинские дворцы. Золотая эпоха". В 2022 году спродюсировал документальный фильм "Эвакуация", права на которые получил History Channel. В июне 2024 года его команда представила масштабный проект-исследование "Настоящая история Крыма, Донбасса и Юга Украины", который освещает историю временно оккупированных территорий.

Олесь Санин - известный украинский режиссер и сценарист, автор знаковых лент "Поводырь", "Переломный момент", "Мамай", а также масштабной исторической драмы "Довбуш". Его работы сочетают глубокое историческое исследование с эмоциональной кинематографической речью, открывая украинское прошлое мировой аудитории.

