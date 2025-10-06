Погиб его близкий человек.

Известный украинский блогер, автор популярной рубрики "Сколько стоит Look?", Николас Карма поделился печальной новостью, которая на днях всколыхнула его семью. Одна из его родственниц трагически погибла.

По словам блогера, его двоюродная племянница попала в ДТП. 17-летнюю девушку сбил пьяный водитель. К сожалению, она не выжила. Во время рассказа этой истории в Instagram Николас едва сдерживал слезы.

"В моей семье произошла очень большая беда. Мы прощались с 17-летним ангелочком, это дочь моего двоюродного брата. На нее наехали пьяные люди и сбежали", - отметил он.

Карма добавил, что трагедия произошла в его родном селе во Львовской области. По его словам, сейчас следствие еще продолжается. Очевидно, что виновники гибели родственницы блогера еще не наказаны.

"Сейчас проводится следствие, это было в Самборском районе, село Верховцы - мое родное село, откуда я родом", - подчеркнул Николас Карма.

Подписчики сразу поддержали любимого блогера и выразили свои соболезнования в комментариях:

"Надеюсь, извергов накажут. Мои соболезнования родным и близким. Я не знаю, что делал бы с теми, кто садится пьяным за руль".

"Неописуемая боль. Светлая и вечная память".

"Искренние соболезнования. Идентичная ситуация произошла с моей подругой".

