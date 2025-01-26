Эта тактика помогает объяснить высокие потери России в этом регионе.

Солдаты 225-го штурмового батальона ВСУ в Курской области заманили российские силы в засаду и уничтожили их с помощью HIMARS. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, эта успешная тактика украинцев помогает объяснить огромные потери России в этом районе.

Так, украинские бойцы сделали вид, что потерпели поражение и отступают, но когда россияне устремились вперед в лесную полосу недалеко от деревни Свердликово, ВСУ накрыли их из HIMARS.

"Когда противник, поверив в свой "успех", стянул значительные силы в этот квадрат, по ним были выпущены кассетные боеприпасы из HIMARS… В результате удара была уничтожена значительная часть живой силы противника", - говорится в сообщении 225-го штурмового батальона.

Видео дня

Как отмечает Акс, эта засада, ставшая результатом тщательной координации действий штаба батальона, его передовых рот и соседней артиллерийской бригады, помогает объяснить огромные потери российских и северокорейских войск.

"Мало того, что русские и северокорейцы изо дня в день атакуют по одним и тем же дорогам, ведущим к городу Суджа - ядру украинского выступа, - они все чаще делают это в пешем порядке и при слишком слабой поддержке. Пехота уязвима для артиллерии, и особенно уязвима, когда она группируется в заранее рассчитанную зону поражения", - отмечает аналитик.

Как отмечает Акс, неясно, какие потери понесли россияне в результате этой операции. Обычно самые крупные российские нападения могут включать 50 единиц техники и несколько сотен солдат; при этом большинство - гораздо меньше. Однако самые катастрофические российские и северокорейские атаки последних недель после провала оставляли после себя сотни убитых и раненых. И то, что 225-й штурмовой батальон особенно гордится этой засадой, говорит о потенциально огромном количестве российских потерь, подчеркивает он.

Ситуация в Курской области

Заместитель командира танкового батальона 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Юрий Гулько рассказывал, что в ходе боев в Курской области РФ происходит ежедневное пополнение обменного фонда, но количество пленных сейчас меньше, чем в начале операции на территории врага.

Старший офицер отдела коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Петр Гайдащук рассказал, что тактика действий северокорейских военных на Курщине отличается от россиян. Военнослужащие КНДР на Курщине проводят штурмовые действия большими группами от 50 человек, двигаясь по открытой местности.

Вас также могут заинтересовать новости: