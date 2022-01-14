В частности, отдельные подразделения выведены на полигоны для занятий по тактической, инженерной и огневой подготовке, в том числе с проведением стрельб экипажами танков и боевых машин, артиллерийскими и минометными расчетами.

Российские военнослужащие начали масштабную проверку боевой готовности своих оккупационных частей и соединений на Донбассе.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины,командование вооруженных сил РФ продолжает усиливать контроль за положением дел в соединениях и частях оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

С начала текущей недели комиссией 8-й армии Южного военного округа ВС РФ начата масштабная проверка боевой и мобилизационной готовности 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов.

Отдельные подразделения соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск выведены на полигоны для занятий по тактической, инженерной и огневой подготовке, в том числе с проведением стрельб экипажами танков и боевых машин, артиллерийскими и минометными расчетами.

Читайте также"Можно идти парадным маршем до Москвы": военный эксперт указал на "глупость" ПутинаКроме того, комиссией проверяются запасы и условия хранения вооружения, боеприпасов, военной техники и материальных средств, ввезенных из РФ для формирования частей (подразделений) мобилизационного резерва 1-го и 2-го армейских корпусов.

Угроза полномасштабного нападения России

С ноября 2021 года международное сообщество обеспокоено тревожными перемещениями российских войск вдоль границы Украины, что похоже на подготовку к полномасштабному наступлению на страну.

По оценкам западных разведданных, Путин может привлечь к нападению на Украину 100 тысяч военных, а само вторжение может произойти уже зимой 2022 года.

В связи с риском эскалации в российско-украинском приграничье президент США Джо Байден неоднократно общался с российским главой Владимиром Путиным, однако это не помогло уменьшению градусу напряжения.

На фоне угрозы очередного нападения Путин выдвинул требования по невступлению Украины в НАТО, которые Кремль назвал "гарантиями безопасности". Россия утверждает, что войска Альянса в Восточной Европе угрожают ее нацбезопасности.

По этому поводу в Брюсселе состоялась серия встреч представителей РФ, США и НАТО, по результатам которых отклонили ультиматум Москвы. На фоне провала в МИД России уже прямо шантажируют Запад "тяжким сценарием" для Украины. Таким образом Кремль якобы хочет заставить Киев выполнять "Минские соглашения".