Россияне готовятся к провокационным действиям под чужим флагом.

Россия готовится к проведению спецоперации на Донбассе под чужим флагом, чтобы создать повод для полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил американский советник по национальной безопасности Джейк Салливан, информирует CNN.

Разведка США располагает информацией, указывающей на то, что Россия уже подготовила группу оперативников для проведения этой спецоперации.

Соединенные Штаты также имеют доказательства того, что Россия научила боевиков на Донбассе ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа.

"Наша разведка получила информацию о том, что Россия закладывает основу, чтобы иметь возможность сфабриковать повод для вторжения", - сказал Салливан.

По его словам, подобный сценарий Россия использовала в 2014 году. Сейчас она постарается его повторить.

"Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они снова готовят этот спектакль. И у нас, и у администрации будут дополнительные подробности, о которых мы расскажем через 24 часа!,- подытожил он.

Читайте такжеЗеленский предложил Байдену провести трехстороннюю встречу с ПутинымОтметим, что ранее Салливан прогнозировал, что поводом для вторжения может стать попытка переворота в Украине.

Возможное вторжение РФ в Украину

31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось о увеличение количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

В ноябре Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о риски полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы перемещением российских войск в сторону границы Украины.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокой вероятностью дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тысячи.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военных баз на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ.

В Брюсселе 12 января заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение вокруг Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма. Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

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