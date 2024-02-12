Дрон сбили ракетой с лазерным наведением APKWS, говорит аналитик.

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины впервые показали боевую работу американского зенитного ракетного комплекса Vampire.

11 февраля они опубликовали в своем официальном Telegram-канале видео поражения российских дронов-камикадзе во время атаки на Одесскую область. В сообщении отмечалось, что подразделения противовоздушной обороны ВМС эффективно применяют новейшие образцы зенитно-ракетных комплексов.

OSINT-аналитик OSINTtechnical, проанализировав его, пришел к выводу, что на нем изображена работа именно американской ЗРК Vampire.

"Похоже, что это первая опубликованная бортовая видеозапись, демонстрирующая, как американский ЗРК Vampire, стоящий на вооружении Украины, сбивает российский "шахед" ракетой с лазерным наведением APKWS", - написал он в микроблоге X (раньше Twitter).

ЗРК Vampire на вооружении ВСУ: что известно

Vampire - это легкий мобильный зенитный комплекс, в котором используются модифицированные 70-мм ракеты APKWS с лазерной системой наведения.

Еще летом западные СМИ сообщали, что Украина уже получила четыре таких комплекса для борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами, еще 10 должны были поступить к концу 2023 года.

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