Большой корабль, затонувший в 1941 году, стал домом для настоящих хищников

Загадочное существо поселилось на одном из самых известных затонувших кораблей мира.

У берегов Египта на морском дне покоится 126-метровый корабль, затонувший в 1941 году и ставший домом для удивительных существ. Сейчас там прячется странное существо, внешне очень похожее на крокодила, пишет издание BBC Wildlife.

В материале рассказывается о судне под названием "Тистлегорм", которое успело совершить только четыре рейса, прежде чем немецкие бомбардировщики атаковали его в Красном море. В результате попадания бомбы произошел катастрофический взрыв боеприпасов, который буквально разорвал судно на две части и отбросил многотонные локомотивы на десятки метров от корпуса.

Очевидец, как пишет издание, утверждал, что судно затонуло менее чем за минуту, настолько сильным был взрыв. Девять членов экипажа погибли, а 41 человек был спасен соседним кораблем HMS Carlisle.

Легендарный исследователь Жак-Ив Кусто нашел обломки еще в 1950-х годах, однако держал их местонахождение в секрете, из-за чего массовый дайвинг на этом объекте начался только в 90-х годах прошлого века, утверждают авторы материала.

Сегодня "Тистлегорм" является настоящим подводным музеем и самым известным в мире местом для подводного погружения. Среди кораллов можно увидеть затонувшие мотоциклы BSA и грузовики Bedford.

Ржавые конструкции стали искусственным рифом для многочисленных морских обитателей. Здесь можно увидеть рыбу-львицу, рыбу-камень, рыбу-ангела, баракуду, а также рыбу-крокодила - хищника, который охотится из засады, говорится в материале.

Впрочем, журналисты предупреждают, что дайвинг на затонувших кораблях может быть опасным. Для погружения к "Тистлегорм" необходимо иметь не менее 20 зарегистрированных погружений. Такие требования существуют прежде всего для безопасности самих людей и защиты исторического памятника.

Эксперты проекта Thistlegorm провели масштабное исследование состояния корабля. Дайверы провели под водой почти 14 часов, сделав более 24 тысяч фотографий для создания 3D-модели судна методом фотограмметрии. Только каюту капитана сняли 884 раза, подчеркивает автор.

Затонувшие корабли

Ранее УНИАН писал, что немецкая подводная лодка, затопленная во время Второй мировой войны у берегов Норвегии, до сих пор представляет серьезную экологическую угрозу из-за 65 тонн ртути на борту. Эта субмарина стала единственной в истории, которую другая подводная лодка потопила торпедой, когда оба судна находились в погруженном состоянии.

Добавим, что у побережья Анталии в Турции археологи обнаружили древнегреческое судно, которое затонуло более 2000 лет назад. В грузовом трюме корабля нашли большое количество керамической посуды, включая тарелки, миски и подносы, которые были аккуратно сложены в стопки. Уникальность находки в чрезвычайной сохранности предметов, некоторые из которых даже через два тысячелетия под водой не потеряли свой оригинальный цвет и текстуру.

