Украина превосходит ряд европейских стран по количеству зенитных комплексов, отметил Валерий Романенко.

Украине нужно значительно увеличить количество зенитно-ракетных комплексов Patriot для покрытия базовых потребностей, сказал в эфире "Radio NV" авиаэксперт Валерий Романенко.

По его словам, комплексов "Patriot в Украине все еще недостаточно. Но он назвал задачу получить достаточное количество нереальной.

"Сейчас у нас есть примерно 12 таких комплексов. А для серьезной обороны Украине нужно более 30. Это минимальное количество для того, чтобы закрыть основные города и наиболее важные объекты", – сказал Романенко.

Сравнивая украинскую систему ПВО с европейской, он отметил, что у нас более высокие показатели, чем у среднестатистических стран Европы по количеству зенитных комплексов, способных поражать аэродинамические цели. В частности, это самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и т.д.

"Но у нас есть одна проблема. Все европейские страны имеют единую систему ПВО. Это означает, что в отражении налета на какую-то одну страну участвуют все, в том числе летающие радары. У нас их нет как таковых. У нас наблюдение за воздушным пространством осуществляется с наземных радиолокационных станций. Соответственно, крылатые ракеты и ударные дроны могут спрятаться в руслах рек, за какими-то холмами и подлетать к целям незамеченными. В европейских странах НАТО это практически невозможно. Они гораздо лучше видят все, что находится в воздухе, все, что представляет собой угрозу", – пояснил Романенко.

Украинская ПВО: важные новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что около 80% Украины не защищены от российской баллистики. В то же время он подчеркнул, что комплексы, способные сбивать такие средства поражения РФ, стоят дорого – от 1,5 до 2 миллиардов долларов за систему.

В то же время Валерий Романенко также заявлял, что Украине не помогло бы получение лицензии на производство ракет к Patriot. Поскольку, по его словам, это высокотехнологичное оружие. А все предприятия, способные производить такую продукцию, находятся под постоянными вражескими обстрелами.

