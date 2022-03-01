Арестович уверен, что ракетных ударов РФ станет меньше / скриншот видео
Россия использовала две трети своего ракетного потенциала и в дальнейшем количество ракетных ударов по целям в Украине будет снижаться.
Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире информационного телемарафона.
"Снижается количество ракетных ударов, потому что противник использовал две трети своего ракетного потенциала. И сейчас это традиционное "развлечение" будет сводиться на нет", - отметил Арестович.
Напомним, ранее ВСУ уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме ударом точки-У.