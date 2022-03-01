В ОП прогнозируют, что количество ракетных обстрелов уменьшится.

Россия использовала две трети своего ракетного потенциала и в дальнейшем количество ракетных ударов по целям в Украине будет снижаться.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире информационного телемарафона.

"Снижается количество ракетных ударов, потому что противник использовал две трети своего ракетного потенциала. И сейчас это традиционное "развлечение" будет сводиться на нет", - отметил Арестович.

Напомним, ранее ВСУ уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме ударом точки-У.

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