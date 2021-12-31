Оккупант продолжает наращивать военный потенциал на полуострове.

В следующем году воздушно-десантные войска РФ проведут сотню мероприятий подготовки и построят полигон в Крыму.

Об этом министерство обороны РФ заявило в пятницу, 31 декабря.

Читайте такжеМинистр обороны РФ сделал безумное заявление о Крыме"Продолжится наращивание боевого потенциала. В 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат на современную технику, будут оборудованы новые полигоны "Синяя Осока" в Ивановской области и "Старокрымский" в Республике Крым", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по всей РФ будут проводить мероприятия боевой подготовки для повышения уровня тактической подготовки соединений и воинских частей. Всего таких запланировано около 100.

"Основные усилия будут сосредоточены на подготовке войск к отработке действий на всех стратегических направлениях", - добавили в министерстве.

Напомним, с момента аннексии Крыма Россия модернизировала и втрое увеличила свой Черноморский флот.

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