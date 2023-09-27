Министерство труда и соцзащиты РФ недавно заказало более 230 тысяч удостоверений для семей погибших оккупантов, но эта статистика - фейк.

Правозащитники рассказали, что Министерство труда и соцзащиты РФ недавно заказало более 230 тыс. удостоверений для семей погибших оккупантов, но эта цифра определенным образом занижена.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующую информацию во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" озвучила представитель общественной организации "Восточная правозащитная группа" Ирина Чаура.

"В последнее время зафиксировано, что количество погибших оккупантов значительно увеличилось. Об этом свидетельствует заказ Министерства труда Российской Федерации - более 230 тыс. удостоверений для членов семей погибших оккупантов. Следует отметить, что это уже не первый такой заказ за последнее время. Ранее, в мае 2023 года, в Российской Федерации заключен госконтракт стоимостью 14 млн рублей на печать документов, среди которых были 95 тыс. 907 удостоверений для оккупантов и 23 тыс. 716 для членов семей погибших оккупантов", - рассказала Чаура.

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По словам адвоката, директора указанной общественной организации Веры Ястребовой, РФ делает все возможное для того, чтобы родственники россиян, погибших на войне против Украины, не могли подтвердить свой соответствующий статус.

"Статус того, что они погибли, когда пришли убивать украинцев. В то же время они (Кремль - УНИАН) делают все для того, чтобы как можно больше загнать россиян под мобилизацию, которая, кстати, не прекращалась... Загнать, как пушечное мясо для того, чтобы убивать украинцев на их земле", - подчеркнула Ястребова.

Она напомнила, что зафиксированы случаи, когда захватчики намеренно не забирают с поля боя тела своих погибших.

"Зафиксировано, что они не заинтересованы ни в том, чтобы забирать тела, ни в том, чтобы подтверждать факт гибели. Эти цифры - на кого они заказали удостоверение - это лица, отсутствие которых они не могли скрыть по тем или иным причинам, в соответствии с их званием. То есть, это не объективные цифры реальных потерь оккупантов", - говорит адвокат.

Она добавила, что на временно оккупированных территориях Украины, кроме того, что оккупационные власти проводят принудительную мобилизацию, еще и начали обустройство вновь созданные воинские части РФ.

По данным Ястребовой, по состоянию на сейчас, оккупанты уже открыли несколько воинских частей. В частности, в Донецке в феврале 2023 года открыли воинскую часть 6946, в Мариуполе в мае создали часть 1297. еще одну часть (94917) открыли в Донецке еще в августе 2022 года. Также в прошлом году в Бердянске создали воинскую часть 94 919.

"И в Луганске - воинская часть 94 918 также создана в августе прошлого года", - добавила адвокат.

Россия тратит большие деньги на вооружение школьников в Украине

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Украины кремлевские власти тратит кучу денег на закупку оружия для школьников. В частности, на автоматы, пистолеты и патроны выделено в 8 раз больше, чем на компьютеры для кабинетов информатики. Таким образом, по мнению правозащитников, захватчики проводят милитаризацию детей - более 200 млн рублей потрачено на оружие и прочее для оснащения кабинетов начальной военной выучки.

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