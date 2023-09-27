Кремль активно милитаризирует детей, "прокачивает" их идеологически и обучает навыкам ведения боя.

На временно оккупированной территории Украина так называемая "власть" тратит на оружие для школьников в 8 раз больше чем на компьютеры для кабинетов информатики.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" рассказала адвокат, директор общественной организации "Восточная правозащитная группа" Вера Ястребова.

"Милитаризация детей вышла на новый уровень. Об этом свидетельствует то, что Российская Федерация начала с этого года закупать оружие для школьников. Вдумайтесь - оружие для школьников! Для этого они потратили более 200 млн рублей, что превышает в восемь раз расходы на компьютеры и другую оргтехнику для кабинетов информатики. Это оружие закуплено для оснащения кабинетов начальной военной выучки", - подчеркнула Ястребова.

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Она уточнила, что покупали оккупанты автоматы "Калашникова", пистолеты "Макарова", патроны, бронежилеты и другой инвентарь для кабинетов начальной военной выучки. Адвокат считает: таким образом, Российская Федерация активно занимается тем, что милитаризирует детей, "прокачивает" их идеологически, обучая фактически навыкам ведения боя.

"Они пытаются сформировать следующую, так скажем, смену тем солдатам, которые будут внедрять оккупационные планы кремлевской власти", - говорит Ятребова.

По ее данным, такое "ознакомление" с оружием введено в учебных заведениях на временно оккупированной территории с начальных классов и есть в обязательной школьной программе. Кроме этого есть дополнительные предметы на которых детей фактически готовят идеологически и расширяют их навыки ведения именно боевых действий и обращения с оружием.

Ястребова добавила, что на оккупированных территориях Украины одной из основных проблем остается именно нехватка работников в сфере медицины и образования.

"Это связано в первую очередь с тем, что большинство специалистов, граждан Украины, после захвата РФ территорий, выехали на подконтрольную территорию Украины или за границу. Граждане РФ, которые работают в сфере медицины и образования, ехать работать на оккупированные территории отказываются", – утверждает адвокат.

Российская пропаганда на оккупированных территориях

24 сентября 2023 года стало известно о том, что на оккупированной территории украинских школьников "посвящают" в "орлят РФ". Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что оккупанты пытаются искоренить украинскую идентичность всеми способами. Среди них есть "перевоспитание" детей с помощью военной пропаганды.

В Мариуполе оккупанты учат школьников убивать. Подростки учатся обращаться с оружием под руководством оккупационных войск.

Русские вывезли старшеклассников из Луганщины на "военные сборы". Сообщалось, что дети проходят эти "сборы" на полигоне военной академии.

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