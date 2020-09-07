Якобы запланированный 7 сентября обстрел позиций украинских военных так и не произошел.

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин решил отложить обстрел позиций украинских военных в районе поселка Шумы под Горловкой на 10:00 9 сентября.

Об этом заявил так называемый представитель "народной милиции "ДНР" Эдуард Басурин, сообщают "Новости Донбасса".

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Боевики говорят, что они пока не смогли установить, что происходит на этих позициях ВСУ, которые они сочли "незаконно сооруженными".

Также террористы нагло заявляют, что у украинской стороны есть время до 22:00 8 сентября, чтобы "демонтировать незаконно сооруженные укрепления" и "сообщить об этом".

Угрозы Пушилина в адрес ВСУ

Главарь боевиков Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушения украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что «имеют полное право» устранить «указанные нарушения самостоятельно». Главарь оккупантов добавил, что ожидал требований, но не получил от украинской стороны подтверждение.

Но утром 7 сентября обещанный обстрел позиций украинских военных так и не произошел.

Украина из-за угроз Пушилина созывала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

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Автор: Ольга Робейко