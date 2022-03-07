Гордость российско-фашистского Черноморского флота, новейший патрульный катер "Василий Быков" был накрыт вследствие блестящей операции ВМСУ.

ВСУ подбили российский военный корабль в Черном море. Подозревают, что повредили именно корабль "Василий Быков", который подняли в оккупированной Керчи.

Сейчас появилось видео с подбитым судном.

Как сообщает Думская, гордость российско-фашистского Черноморского флота, новейший патрульный катер "Василий Быков" был накрыт вследствие блестящей операции ВМСУ.

Напомним, нардеп ОПЗЖ Бойко отказался говорить "Путин - ху*ло" по требованию теробороны. Охрана Бойко попыталась вмешаться в конфликт, чем спровоцировала агрессию у теробороны, которая требовала от охранника Бойко пол на колени. На этом видео обрывается.

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