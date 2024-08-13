Удар для оккупантов был очень болезненный, несмотря на то, что руководителя штаба там не застали.

Представитель ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, что после поражения штаба Черноморского флота РФ в Крыму, произошедшего в 2023 году, враг ищет локации для пребывания своих командиров. Даже некоторые перебазировались на материк. Об этом Плетенчук заявил в эфире телемарафона.

По его словам, после поражения штаб находится в нерабочем состоянии.

"Потому что враг прекрасно понимает, что мы такие вещи видим, отслеживаем. И конечно они пытаются использовать какие-то другие локации. Скрывают свое пребывание. Но удар был очень болезненный. Несмотря на то, что не удалось непосредственно руководителя так называемого Черногорского флота там застать. Однако, аппарат там некоторый работал все равно", - рассказал Плетенчук.

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По его словам, вполне понятно, что враг пытается скрыть свое место нахождения, особенно то, что касается штабов, пунктов управления, узлов связи и других подобных органов военного управления, которые влияют непосредственно на ход боевых действий.

"Да того, как они говорят центры "принятия решений"... Была даже информация, что некоторые органы их управления были перебазированы в Новороссийск", - сказал спикер.

"Прилет" по штабу ЧФ РФ - что известно

Напомним, осенью 2023 года в оккупированном Севастополе прогремели громкие взрывы, местные каналы заявили о ракетной атаке. Гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что по штабу Черноморского флота нанесли ракетный удар. Впоследствии стало известно, что россияне собирают части "сбитой ракеты", поэтому люди, которые живут на проспекте Нахимова, должны перейти в кинотеатр "Победа".

Развожаев сообщал, что здание штаба продолжает падать. Ударной волной повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города, но якобы никто не пострадал.

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